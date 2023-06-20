Шойгу пообещал незамедлительный ответ на применение ракет западного производства вне зоны СВО

Если Киев применит ракеты HIMARS и Storm Shadow за пределами зоны специальной операции, то последует очень жесткая реакция российской армии. Она нанесет удары по украинским центрам принятия решений.

Помимо этого, удары такими ракетами втянут в конфликт непосредственных поставщиков этих вооружений, то есть Великобританию и Соединенные Штаты, указал российский министр обороны.

«Применение этих ракет вне зоны проведения специальной операции повлечет удары по центрам принятия решений на территории Украины», - подчеркнул он.

Его слова привело ТАСС. Сергей Шойгу добавил, что у его ведомства есть информация о том, что Киев вынашивает подобные планы.