Шойгу поручил ускорить поставку в зону СВО техники, поражающей танки
Фото: [Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС]
Глава Минобороны Сергей Шойгу потребовал ускорить поставку в зону СВО всех видов военной техники, говорится в сообщении ведомства.
Министр проинспектировал арсеналы Западного военного округа.
Отдельно речь шла о средствах эффективного поражения иностранной бронетехники ВСУ.
«Противник сегодня пытался наступать. Только за два часа первого боя наши ребята уничтожили 30 танков и 10 БМП. За два часа боя, с утра. Поэтому эта техника нужна, давайте поторопитесь», – сказал Шойгу.
Собственную бронетехнику Шойгу попросил оснащать допзащитой – с учетом опыта боевых действий.
Ранее сообщалось, что на одном из самых «горячих» направлений – Запорожском – ВСУ используют большое количество танков, но они идут в атаку практически без поддержки пехоты, которая понесла большие потери.