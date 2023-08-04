Шойгу призвал военных почаще наносить упреждающие удары по украинской армии
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Такая тактика, по его утверждению, позволит сохранить жизни российских бойцов.
Данное заявление министра обороны РФ было сделано во время инспекции передового пункта управления группировки «Центр». Он выслушал доклады от командующего группировкой и его штаба, ознакомился с текущей обстановкой. Затем глава военного ведомства посоветовал регулярно прибегать к нанесению упреждающего поражения противника, в том числе и при выбивании его с укрепленных позиций.
«Данные меры позволят обеспечить максимальную сохранность жизней и здоровья российских военнослужащих», - подчеркнул он.