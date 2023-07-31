Шойгу рассказал о потерях ВСУ за июль

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о потерях армии ВСУ в июле.

Только за один месяц украинская армия потеряла 20 824 военнослужащих и 2 227 единиц различного вооружения.

Среди потерь ВСУ в июле 10 танков Leopard, 11 БМП Bradley и 50 самоходных артиллерийских установок, поставленных западными союзниками Киева. При этом ранее отмечалось, что в отличие от начальной фазы контрнаступления, украинские войска начали беречь западную технику.

Министр констатировал, что западное оружие не приводит к успехам на поле боя, а лишь затягивает конфликт.