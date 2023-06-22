Шойгу рассказал о снижении активности у украинской армии на ряде направлений

Об этом министр обороны сообщил во время совещания с президентом Путиным, во время доклада ситуации на линии фронта. Он указал, что активные действия со стороны неприятеля начались 16 дней назад. Теперь враг вынужден заняться перекомплектованием своих подразделений и переброской их с места на место. Он сколачивает из частей батальонов полноценные соединения для продолжения наступательных действий. Несмотря на потери, у Киева еще остаются ресурсы для дальнейших атак.

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев доложил потерях украинских войск за июнь. По его словам, у противника за последние 17 дней выбыло 13 тысяч солдат, 246 танков, 595 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, 279 пушек и минометов, 10 самолетов и 4 вертолета. Сергей Шойгу полностью подтвердил эти цифры.

«Это данные, взятые по перехватам, доклады командиров украинских частей», - подчеркнул он.

Затем он озвучил свои соображения о ходе дальнейших поставок с Запада на текущее контрнаступление Украины. Глава военного ведомства считает, что их влияние на боевые действия будет незначительным.