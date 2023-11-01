Шойгу рассказал о высоких потерях у украинских войск на трех направлениях
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ВСУ пытаются предпринимать наступательные действия на херсонском, запорожском и донецком направлениях. Они несут при этом заметные потери среди своих военнослужащих.
Министр обороны России выступил на ведомственном селекторном совещании и заявил, что украинцы по-прежнему пытаются прорвать российскую линию обороны. Эти попытки делаются в трех регионах: Донецкой Народной республике, Запорожской и Херсонской областях.
«Эти отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии», - указал он.
Его слова привели РИА Новости. Сергей Шойгу подчеркнул, что из-за бесплодных штурмов силы украинской армии тают, вдобавок растет деморализация личного состава.