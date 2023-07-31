Шойгу: российские войска освободили три населенных пункта на Краснолиманском и Купянском направлениях

На Купянском они выбили ВСУ со станции Молчановка, а на Краснолиманском заняли села Сергеевка и Ковалевка.

При освобождении новых территорий российские подразделения задействовали весь свой тактический арсенал. Они совершали маневры, наносили по неприятелю контратаки и контрудары. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании, которое проводилось для руководящего состава ВС РФ и командиров воинских соединений.

«Отважно действуют 238-я артиллерийская бригада, 31-й инженерно-саперный полк, 23-й истребительный авиационный полки», - перечислил Шойгу отличившиеся подразделения.

Он добавил, что при освобождении особо отличились 234-й десантно-штурмовой полк и 15-я мотострелковая бригада, которые проявили в боях наибольшую активность.