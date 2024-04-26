Шойгу: у России нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на страны НАТО
Фото: [Официальный сайт президента РФ]
Россия никогда не угрожала странам НАТО и не собирается на них нападать, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания министров обороны стран — участниц ШОС в Астане.
«У нас нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на государства блока. Мы просто защищаем своих людей на наших исторических территориях», — сказал Шойгу.
Он подчеркнул, что Россия, напротив, всегда прилагала максимум усилий для сохранения стабильности и мира.
При этом войска НАТО вплотную приблизились к границам России, создав дополнительные угрозы безопасности.
«Не мы, а они к нам пришли», — подчеркнул глава Минобороны РФ.
Шойгу отметил, что все попытки Запада нанести стратегическое поражение России обречены на провал.