Шойгу: у России нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на страны НАТО

Россия никогда не угрожала странам НАТО и не собирается на них нападать, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания министров обороны стран — участниц ШОС в Астане.

«У нас нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на государства блока. Мы просто защищаем своих людей на наших исторических территориях», — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что Россия, напротив, всегда прилагала максимум усилий для сохранения стабильности и мира.

При этом войска НАТО вплотную приблизились к границам России, создав дополнительные угрозы безопасности.

«Не мы, а они к нам пришли», — подчеркнул глава Минобороны РФ.

Шойгу отметил, что все попытки Запада нанести стратегическое поражение России обречены на провал.