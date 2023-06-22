Шойгу: ВС России каждый день получают полк контрактников

Каждые сутки в российскую армию поступают на службу по контракту в среднем 1336 человек, то есть целый полк, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

Всего в ВС РФ служат по контракту 114 тысяч человек, еще 52 тысячи – в качестве добровольцев. Министр отметил высочайшую мотивацию тех, кто записался в армию добровольцем.

К концу июня планируется завершить формирование резервной армии, которая получит более 3700 единиц техники.

Шойгу отметил снижение активности украинских войск. Первые удары контрнаступления не принесли ВСУ существенных успехов, и теперь они занимаются перегруппировкой. Министр предупредил, что несмотря на понесенные потери, у украинской армии остается еще достаточно сил.