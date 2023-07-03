Шойгу: Запад требует от Украины продолжать наступление, несмотря на потери

Киевский режим гонит украинскую армию в наступление, не считаясь со значительными потерями, по настоянию Запада, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«В целом ни на одном из направлений противник своих целей не достиг. Это свидетельствует о мастерстве наших бойцов и явно завышенных ожиданиях от хваленого западного оружия», – отметил Шойгу.

По словам главы Минобороны, ВСУ, не добившись успеха на поле боя, наносят удары по мирным гражданским объектам, чтобы затем использовать это в пропагандистских целях.

Отдельно министр похвалил работу российской ПВО. За июнь она перехватила 158 реактивных снарядов HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотников.