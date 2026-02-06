Шокирующая схема в морге: органы умерших пациентов могли стать «учебными пособиями»

В Санкт-Петербурге раскрыта шокирующая схема незаконного оборота биоматериалов, центром которой стала Александровская больница. Правоохранительные органы задержали заведующего патолого-анатомическим отделением этого медучреждения и учредителя коммерческой фирмы.

По данным следствия, бизнесмен ежемесячно платил врачу взятки в размере не менее 500 тысяч рублей. Взамен тот предоставлял ему невостребованные трупы из морга для изъятия органов и тканей. Основной мишенью становились тела людей асоциального поведения, не имевших родственников.

«Мрачный бизнес»: от тренировок до косметологии

Изъятые биологические материалы, как предполагает следствие, могли использоваться в различных коммерческих сферах. По информации СМИ, одна из версий — проведение платных тренировочных курсов для танатопрактиков (специалистов по подготовке тел к похоронам). Официальный представитель МВД Ирина Волк также указывала, что органы и ткани могли передаваться в качестве опытных образцов для исследований в области косметологии, хирургии и стоматологии.

Подмена тел и нелегальные вскрытия

Для сокрытия преступной деятельности фигуранты пошли на крайние меры. В случае неожиданного появления родственников умершего они могли подменить тело. Кроме того, представителям коммерческих структур за деньги разрешалось проводить вскрытия в больничном морге без надлежащего документального оформления.

В рамках расследования 5 февраля были проведены обыски, в ходе которых изъяты фрагменты человеческих тел. В отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения. Им инкриминируется целый ряд статей УК РФ, включая получение и дачу взятки в особо крупном размере и превышение должностных полномочий.