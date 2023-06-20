SHOT: крупный пожар произошел на территории предприятия в Волоколамске

Крупный пожар произошел на территории предприятия «Паллеттрейд» в Волоколамском городском округе. Об этом сообщил SHOT .

По информации издания, горят деревянные поддоны. Густой столб дыма виден из разных районов города.

Как сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС, сообщение о возгорании по адресу улица Ямская, дом 37 поступило в 22:18 во вторник. К тушению привлекли свыше двадцати человек и шесть единиц техники.

Площадь возгорания пока не известна. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в нежилом здании в Богородском округе.