Shot: над Туапсе раздались несколько взрывов

Сразу несколько взрывов прогремели над городом Туапсе. Он них сообщил тelegram-канал Shot.

Громкие звуки связали с работой системы противовоздушной обороны. По утверждению местных жителей, незадолго до взрывов были слышны характерные звуки, присущие пролетающим мимо беспилотникам. Местом, над которым происходили все действия, стала нефтебаза, именно над ней развернулись эти действия.

«Предварительно, в городе сработала система ПВО, целью вражеских беспилотников мог быть местный НПЗ», - указали авторы микроблога.

Ранее сообщалось, что мигранты устроили в Туапсе массовую драку. Причиной конфликта стала ссора в автобусе, после чего иностранцы продолжили выяснять отношения на улице. В итоге 15 из них привлекли к административной ответственности, выслав из России.