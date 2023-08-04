В Подмосковье задержана девушка, которая собиралась поджечь военкомат

В Орехове-Зуеве полицейскими взята под стражу гражданка, которая была замечена у военкомата с канистрой бензина и зажигалкой.

В ходе оперативных следственных действий выяснилось, что на преступление 20-летнюю девушку подтолкнул неизвестный, который позвонил ей по телефону. Мужчина сообщил, что он работник банка и предложил воспользоваться услугами кредитования. Услышав, что гражданка нигде не работает, он тут же предложил ей поджечь военкомат и таким образом заработать приличную сумму — 250 тысяч рублей. Собеседница, недолго думая, дала согласие.

После этого «работник банка» перевел на счет девушки 5 тысяч рублей на приобретение канистры с бензином. Та купила горючее, с канистрой и зажигалкой приблизилась к военкомату. Но совершить поджог даме помешал испуг, который она испытала при виде охранников. Гражданка стремительно покинула территорию перед военкоматом. Но ее быстро вычислили и задержали.

Идет разбирательство инцидента и поиск подстрекателя.

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