Shot: несколько взрывов прогремело над Майкопом, в Адыгее работает ПВО
Фото: [pxhere.com]
Над Майкопом в республике Адыгея в районе 3 часов ночи субботы, 7 декабря, прогремели несколько взрывов, передает со ссылкой на местных жителей Shot.
Сообщается, что в настоящее время в Адыгее в различных частях республики работают боевые расчеты сил противовоздушной обороны.
«Прозвучало минимум два мощных взрыва в небе над столицей региона, в районе местного аэродрома. Воздушная тревога в регионе пока не объявлялась», — приводится в публикации.
Информации о происходящем в Майкопе от официальных источников пока не поступало.