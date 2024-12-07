Shot: несколько взрывов прогремело над Майкопом, в Адыгее работает ПВО

Над Майкопом в республике Адыгея в районе 3 часов ночи субботы, 7 декабря, прогремели несколько взрывов, передает со ссылкой на местных жителей Shot.

Сообщается, что в настоящее время в Адыгее в различных частях республики работают боевые расчеты сил противовоздушной обороны.

«Прозвучало минимум два мощных взрыва в небе над столицей региона, в районе местного аэродрома. Воздушная тревога в регионе пока не объявлялась», — приводится в публикации.

Информации о происходящем в Майкопе от официальных источников пока не поступало.