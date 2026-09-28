В Сергиевом Посаде фермерство выкупило из аренды 20 га сельхозземли

Крестьянско-фермерское хозяйство Сергиево-Посадского округа выкупило в собственность земельный участок площадью 19,85 га, который был взят в долгосрочную аренду. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Процедуру провели без торгов, фермерство занимается разведением крупного рогатого скота мясного направления. Шесть лет назад оно получило грант как начинающий фермер, на который закуплено чистопородное поголовье скота абердин-ангусской породы. Теперь на ферме в режиме свободного выгула содержится 30 голов.

В будущем КФХ планирует арендовать еще один участок земли, чтобы увечить поголовье и расширить ферму.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

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