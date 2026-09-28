Почему день на Земле не всегда длится ровно 24 часа: ученые нашли новую причину

Внутреннее ядро Земли может быть одной из главных причин того, что продолжительность суток со временем слегка меняется, сообщает Yahoo со ссылкой на исследование Университета Альберты в Канаде. Работа опубликована в журнале Nature.

Речь идет о совсем небольших изменениях — всего на несколько миллисекунд. Они происходят не каждый день, а развиваются на протяжении десятилетий. Ученые давно знали, что такие колебания связаны с обменом движением между ядром и мантией Земли, но точный механизм оставался неясным.

Хуэйфэн Чжан и Матье Дюмберри из Университета Альберты изучили данные о вращении внутреннего ядра, движении жидкого внешнего ядра и изменениях магнитного поля Земли. Их расчеты показали, что главную роль может играть гравитационное взаимодействие между внутренним ядром и неоднородностями в мантии.

Когда внутреннее ядро немного меняет скорость вращения, оно через гравитацию воздействует на мантию. В результате поверхность Земли тоже начинает вращаться чуть быстрее или медленнее, а длина суток меняется на тысячные доли секунды. Этот процесс может повторяться примерно в 70-летнем цикле.

Другие силы — электромагнитные и связанные с неровностями на границе ядра и мантии — тоже участвуют в процессе, но, по расчетам авторов, скорее мешают этим изменениям, чем вызывают их.

Авторы подчеркивают, что людям такие изменения заметить невозможно. Однако они помогают ученым лучше понять устройство глубинных слоев Земли, куда невозможно добраться напрямую.