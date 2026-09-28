В Реутове объявили конкурс на капремонт центрального теплового пункта №2

В Реутове объявили конкурс на капитальный ремонт центрального теплового пункта (ЦТП) №2. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

Министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева уточнила, что его проведут в электронной форме, в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано соответствующее извещение (0148200005426000409). Подрядчику предстоит выполнить работы, связанные с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта теплоснабжения и поставкой оборудования.

Планируется в рамках проведения закупки произвести капитальный ремонт объекта и замену изношенного оборудования. Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращение с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Реутов. Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2028 году.

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