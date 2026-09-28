Слепой пес остался в огне: хозяйка сгоревшего приюта рассказала о гибели пяти животных

Приют для животных «Остров надежды» в Прокопьевске пережил трагедию: в ночь на воскресенье, 27 сентября, здесь вспыхнул пожар. Огонь не оставил от здания практически ничего. Спасти всех обитателей не получилось — по последним сведениям, погибли пять питомцев. Этими данными с редакцией VSE42.RU поделилась хозяйка приюта.

По мнению собеседницы VSE42.RU, самые тяжелые минуты пришлись на начало пожара. Крыша стала обрушаться, и часть животных оказалась заблокирована внутри. Хозяйка в этот момент не остановилась: она продолжала искать собак и кошек, перемещаясь по зданию и проверяя помещения. Женщина пыталась понять, кого еще не хватает.

«Четыре животных были сразу заблокированы упавшей крышей в коридоре. Им не удалось выбраться», — рассказали в приюте.

Особенно драматичным эпизодом стала попытка вытащить слепого питомца. Хозяйка приюта пыталась добраться до него сквозь огонь и вынести наружу, однако с каждой минутой оставаться внутри становилось все рискованнее. В конце концов пожарным пришлось самим выводить женщину из горящего здания. Животное спасти не удалось.

Что же касается собак, которые в момент пожара находились на улице, — им повезло. Ни одна из них не пострадала, все остались живы.

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