В Подмосковье завершилась акция «Проверь свое здоровье в парке», в общей сложности с начала лета выездные профилактические осмотры в парках прошли почти 5 тыс. жителей региона. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В прошедшую субботу такой возможностью воспользовались 111 человек», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В финальный день акции пройти осмотр врачей можно было в Долгопрудном, Домодедове, Коломне, Красногорске, Раменском, Сергиевом Посаде и Чехове. Пациенты смогли измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрию и другие исследования первого этапа диспансеризации. В случае необходимости их направляли в поликлинику для дополнительного обследования.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.