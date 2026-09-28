В Подмосковье завершилась акция «Проверь свое здоровье в парке»
Итоги акции «Проверь свое здоровье в парке» провели в Подмосковье
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье завершилась акция «Проверь свое здоровье в парке», в общей сложности с начала лета выездные профилактические осмотры в парках прошли почти 5 тыс. жителей региона. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В прошедшую субботу такой возможностью воспользовались 111 человек», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В финальный день акции пройти осмотр врачей можно было в Долгопрудном, Домодедове, Коломне, Красногорске, Раменском, Сергиевом Посаде и Чехове. Пациенты смогли измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрию и другие исследования первого этапа диспансеризации. В случае необходимости их направляли в поликлинику для дополнительного обследования.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».
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