Некоторые жильцы смогли вернуться домой после подрыва дронов в Воронеже

Владельцам квартир в некоторых зданиях разрешили вернуться домой после того, как в Левобережном районе Воронежа были уничтожены беспилотники. Об этом стало известно из сообщения губернатора Воронежской области Александра Гусева, опубликованного в его Telegram-канале.

Напомним, что в Воронеже 100 жителей многоквартирного дома в Левобережном районе эвакуировали после попадания частей дрона в здание в минувшую субботу, 5 января. Жильцы разместились на время у родственников и специально организованных пунктах пребывания.

«Закончилось обследование территории подрыва БПЛА на улице Димитрова. Жильцам близлежащих домов разрешено вернуться в свои квартиры», — написал Гусев.

Также были проведены два взрыва на месте, где упали фрагменты беспилотного летательного аппарата на Иркутской улице. По информации от Гусева, в результате инцидентов никто не пострадал, и никаких повреждений не было зафиксировано.

Ранее сообщалось, что мужчина чудом выжил во время попадания частей украинского беспилотника в дом в Воронеже.