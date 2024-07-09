Shot: осколки украинского снаряда рухнули на частный дом в Белгороде: начался пожар, есть пострадавшие

ВСУ в районе полуночи, 9 июля, вновь предприняли попытку атаковать российский Белгород при помощи дронов и реактивных снарядов. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, ПВО удалось отразить вражеский налет.

В то же время, как передает Shot со ссылкой на местных жителей, несколько обломком сбитых снарядов все же упали на Белгород. В частности, осколки угодили в частный жилой дом, в котором сразу начался пожар.

«ПВО еще отражает массированную комбинированную атаку ВСУ, в небе сбито несколько реактивных снарядов и БПЛА. После серии взрывов в одном из районов города наблюдается сильное задымление сразу в двух местах. Предварительно, загорелся частный дом», — приводится в публикации.

Также сообщается, что несколько человек пострадали. Власти города данную информацию пока никак не подтвердили. Сейчас в Белгороде и Белгородском районе действует режим ракетной опасности.