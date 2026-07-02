«Я ждала этого момента»: Бузова отказалась от костылей спустя две недели после операции

Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась радостной новостью с поклонниками: спустя две недели после сложной операции на колене она наконец отказалась от костылей, пишет Super. Они, кстати, были непростыми — артистке изготовили костыли со стразами Swarovski.

Бузова опубликовала в социальных сетях видеоролик со сменой образов, где продемонстрировала свою свободу передвижения. Она призналась, что ждала этого момента с нетерпением. Период, когда она не могла свободно передвигаться, казался ей вечностью.

Напомним, несколько недель назад певица получила серьезную травму ноги, упав в собственной квартире. Спустя несколько часов ей экстренно сделали операцию.

Восстановление после наркоза проходило тяжело: Бузова несколько раз падала в обморок. Врачи наложили ей около сорока швов на раздробленное колено. Сейчас певица уже может передвигаться без костылей.

Ранее сообщалось, что дочь актрисы Алены Яковлевой получила травму после падения в оркестровую яму.