Deep State: российские войска вошли в Купянск

Военнослужащие Армии России сумели в ночь на четверг, 14 ноября, войти в Купянск в Харьковской области и высадить штурмовой десант. Об этом со ссылкой на источники в ВСУ передает украинский интернет-ресурс Deep State.

Сообщается, что российские бойцы в настоящее время активно рассредоточились по домам в районе Сватовской улицы.

Российские источники также подтверждают заход ВС РФ в городскую черту Купянска. Отмечается, что ВСУ пытаются всеми оставшимися силами не допустить закрепления штурмовиков РФ и купировать российский прорыв. Сейчас идет бой.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее мы писали, что российские войска вошли в Курахово в ДНР и уже заняли восточную часть оккупированного киевским режимом города.