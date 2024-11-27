SHOT: судно с девятью туристами, желающими посмотреть на китов, затонуло у Териберки

В Мурманской области произошло ЧП. Там на дно Баренцева моря ушло судно, которое устраивало экскурсию для туристов. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По утверждению авторов микроблога, организаторы морских прогулок знали о том, что объявлено штормовое предупреждение. Тем не менее они набрали группу туристов, посадили ее на борт судна «Боец» и вышли в море, чтобы показать людям китов. В итоге судно опрокинулось и затонуло.

Есть данные, что на борту «Бойца» находились девять путешественников и капитан данного судна. Все они были спасены. При этом часть спасенных была без спасательных жилетов. Транспортная прокуратура уже проводит проверку по факту этого происшествия.

Ранее сообщалось, что в порту Санкт-Петербурга загорелся ледокол «Адмирал Макаров». Инцидент случился во время ремонтных работ, при этом ЧП никто не пострадал.