SHOT: сын Стаса Намина, зарезавший бабушку и брата, ранее уже убивал человека

Сын композитора Стаса Намина, зарезавший минувшей ночью бабушку и брата в частном доме под Истрой, ранее уже убивал человека, пишет SHOT .

По информации издания, в 2007 году мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в столице. Тогда сын Намина был осужден на два года условно.

Также известно, что на допросе мужчина рассказал следователям, что его «взбесили» нравоучения бабушки и брата, которые просили его перестать употреблять наркотики, поэтому он зарезал родных.

Ранее сообщалось, что мотивом для убийства сына и тещи основателя рок-группы «Парк Горького» могли стать имущественные разногласия.