Правоохранители назвали возможный мотив убийства сына и тещи музыканта Стаса Намина

Мотивом убийства сына и тещи музыканта Стаса Намина могли стать имущественные разногласия. Это одна из версий, которую рассматривают следователи, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации SHOT, задержанный за убийство родственников старший сын Намина рассказал на допросе, что убил бабушку и брата из-за нравоучений. Они, по его словам, просили «перестать тусоваться и употреблять наркотики». Мужчина не выдержал критики, поэтому схватился за нож.

Убийство произошло минувшей ночью в частном доме в деревне Крюково в городском округе Истра. На телах пожилой женщины и тридцатилетнего мужчины были колото-резаные раны.

Возбуждено уголовное дело. Ход расследования поставила на контроль Истринская городская прокуратура.