Shot: танцующий мужчина развернул самолет Turkish Airlines во Внуково

Как передает Shot, инцидент произошел в столичном аэропорту Внуково во время отправки самолета турецкой авиакомпании Turkish Airlines, который должен был вылететь по маршруту Москва — Стамбул.

Там уже во время посадки на борту один из пассажиров внезапно стал вести себя неадекватно. Сообщается, что мужчина кричал и танцевал в салоне, выкрикивал что-то на английском языке.

Экипажем самолета и диспечерами было принято решение вернуть рейс с взлетно-посадочной полосы во Внуково. После чего на борт поднялись полицейские и сняли неадеквата, прихватив его трех спутниц.

«Мужчина уже у стойки регистрации слушал громкую музыку с телефона, кричал что-то непонятное и вел себя странно. Пассажира и трех его спутниц из самолета вывела полиция», — приводится повествование одного из очевидцев произошедшего.

Отмечается, что пассажиры уже полтора часа кряду ждут отправки. Вскоре самолет должен вылететь из Внуково и отправиться в Стамбул.