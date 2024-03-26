Shot: танцующий мужчина развернул самолет Turkish Airlines во Внуково
Фото: [Pxhere.com]
Как передает Shot, инцидент произошел в столичном аэропорту Внуково во время отправки самолета турецкой авиакомпании Turkish Airlines, который должен был вылететь по маршруту Москва — Стамбул.
Там уже во время посадки на борту один из пассажиров внезапно стал вести себя неадекватно. Сообщается, что мужчина кричал и танцевал в салоне, выкрикивал что-то на английском языке.
Экипажем самолета и диспечерами было принято решение вернуть рейс с взлетно-посадочной полосы во Внуково. После чего на борт поднялись полицейские и сняли неадеквата, прихватив его трех спутниц.
«Мужчина уже у стойки регистрации слушал громкую музыку с телефона, кричал что-то непонятное и вел себя странно. Пассажира и трех его спутниц из самолета вывела полиция», — приводится повествование одного из очевидцев произошедшего.
Отмечается, что пассажиры уже полтора часа кряду ждут отправки. Вскоре самолет должен вылететь из Внуково и отправиться в Стамбул.