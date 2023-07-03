SHOT: Украинские военные отказываются принимать участие в контрнаступлении

Украинские военные сталкиваются с серьезными проблемами на фронте, что привело к волне самоубийств среди некоторых военнослужащих.

Об этом, в частности, сообщает SHOT со ссылкой на внутренние источники с территории Украины.

По данным СМИ, наблюдается массовый отказ украинских военных принять участие в контрнаступлении на участке фронта в Запорожье из-за высоких потерь, понесенных во время боевых действий. Несколько военнослужащих, по информации из социальных сетей, не справившись с накопившимся психологическим напряжением, приняли решение совершить суицид.

SHOT пишет о 152-м батальоне территориальной обороны ВСУ, размещенный в Сумской области. По информации издания, в его составе были зафиксировано несколько случаев самоубийств. Часть солдат, которая отказалась выполнять приказ командования и вовсе была направлена в психиатрический диспансер в городе Сумы.

Данный факт можно объяснить сложной обстановкой на фронте, высокие потери и уничтоженную бронетехнику, что послужило психологическим надломом для некоторых солдат.