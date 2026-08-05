Платные парковки не спасут от пробок: эксперт объяснил, почему система работает только с жестким контролем

Платные парковки появились как ответ на проблему нехватки городского пространства и хаотичной стоянки автомобилей. За годы работы система показала как положительные результаты, так и слабые стороны, сообщил inkazan.ru.

Опыт Москвы показал: уже через месяц после введения платных парковок в пилотной зоне скорость движения выросла на 5–20%, а транспортный поток сократился примерно на 10%. Кроме того, экстренные службы начали добираться до вызовов почти вдвое быстрее. Эти цифры — весомый аргумент в пользу системы.

Однако при всех плюсах платные парковки не стоит считать универсальным средством борьбы с пробками. По словам члена общественного совета при Ространснадзоре Михаила Якимова, они решают конкретную задачу — рационально использовать ограниченное количество парковочных мест. Но снизить общий транспортный поток или уменьшить суммарный пробег автомобилей они не способны. Если человеку нужно проехать через центр, он все равно сделает это — вне зависимости от того, платная там парковка или нет.

«Напротив, поведенческие модели поведения водителей могут даже усиливать локальную мобильность: в час пик общая загрузка дорожной сети может вырасти, поскольку платное пространство начинает использоваться интенсивнее», — говорит эксперт.

Кроме того, по мнению эксперта, у системы все еще есть слабое место — это контроль.

«Дело в том, что сведения о владельцах автомобилей относятся к категории закрытых данных, и сегодня у муниципальных органов нет прямого доступа к ним. В результате административные комиссии зачастую не могут установить нарушителя», — объясняет эксперт.

Как отмечает Якимов, сама по себе платная парковка не работает без эффективного механизма выявления нарушителей. Без отлаженного взаимодействия с подразделениями МВД даже самая современная система рискует превратиться в дорогую формальность, которую будут игнорировать. Именно поэтому ключевой задачей властей остается не просто введение платы, а создание работающей системы контроля, которая обеспечит соблюдение правил всеми участниками движения.

«В таких условиях получается печально известный принцип: строгость правил компенсируется необязательностью их исполнения. В этом плане удачным примером внедрения системы платных парковок и механизмов взаимодействия муниципальных властей с подразделениями МВД является пример города Пермь», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что с помощью «Народного инспектора» в Подмосковье за неделю зафиксировали 566 нарушений парковки.