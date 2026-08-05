Под «кровавым ледником» Антарктиды нашли следы древней жизни: красный водопад оказался морской капсулой времени

«Кровавый водопад» в Антарктиде оказался не только химической загадкой, но и следом древней морской жизни, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале Nature Geoscience. Ученые обнаружили, что железистый соленый рассол, вытекающий из-под ледника Тейлора, содержит микроорганизмы морского происхождения.

«Кровавый водопад» (о самом феномене читайте в материале «Подмосковья сегодня») выглядит так, будто из ледника течет кровь, но цвет появляется из-за железа: когда богатая им соленая вода выходит наружу и соприкасается с воздухом, она «ржавеет» и окрашивает лед в красный.

Исследователи проанализировали 167 образцов воды, льда, осадков и воздуха из сухих долин Мак-Мердо и соседних районов. ДНК-анализ показал, что в зоне водопада есть диатомовые водоросли, гаптофиты, динофлагелляты и инфузории — микроскопические организмы, обычно связанные с морской средой.

Ученые считают, что это потомки древних морских сообществ, которые оказались заперты под ледником сотни тысяч лет назад, когда лед наступил и отрезал воду от океана.

Некоторые микробы, судя по генетическим данным, все еще активны: они чинят поврежденные клетки и включают защитные механизмы против холода и солевых отложений. Открытие помогает понять, как жизнь переживает резкие изменения климата и долгую изоляцию подо льдом.