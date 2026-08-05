Долина заявила о желании пройти актерские курсы

Народная артистка России Лариса Долина, чье имя известно миллионам поклонников по всей стране, дала откровенное интервью ТАСС. В беседе с журналистами певица призналась , что давно мечтает получить актерское образование, но считает, что время упущено.

Сейчас Долина активно занимается театральной деятельностью. Она занята в двух постановках Театра на Таганке — мюзикле «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» и спектакле «Фигаро». По словам певицы, театральная работа кардинально отличается от концертных выступлений.

«Ты должен не играть, а жить. Я пытаюсь. У меня нет актерского образования, но человеческий и творческий опыт помогают справляться со всем», — сказала Долина.

Тем не менее она не оставляет надежды когда-нибудь воплотить свою давнюю мечту — сыграть Маргариту в спектакле по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Несмотря на сомнения в том, что курсы уже не для нее, Долина продолжает радовать зрителей новыми ролями и доказывает, что талант и опыт могут компенсировать отсутствие формального образования.

Ранее певица Лариса Долина назвала артистов, с которым хочет спеть дуэтом.