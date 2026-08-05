Георгий Джикия высказался о старте «Локомотива» в РПЛ

Защитник «Локомотива» Георгий Джикия в разговоре с Metaratings.ru высказался о старте железнодорожников в новом российском футбольном сезоне.

Накануне «Локомотив» в Пути РПЛ Кубка России уступил ЦСКА в серии пенальти (4:5) после ничьей в основное время (1:1). В Российской премьер-лиге (РПЛ) железнодорожники набрали одно очко в двух матчах.

«Не хотелось бы сейчас об этом разговаривать. Это уже факт, и его надо исправлять. Этим мы и займемся в последующих играх», — сказал Джикия.

Георгий Джикия перешел в «Локомотив» перед началом сезона. 32-летний защитник выступал за «Амкар», «Спартак», «Химки» и турецкий «Антальяспор». В составе красно-белых он стал чемпионом России. Футболист провел 44 матча за национальную сборную.

Ранее бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, ныне выступающий за ЦСКА, высказался о состоянии дел в стане своей бывшей команды. По его мнению, «Локомотив» «разваливается», многие игроки покидают клуб.