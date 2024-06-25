Shot: в Махачкале на фоне очередной стрельбы введен план «Перехват»

Напомним, в минувшее воскресенье группой вооруженных экстремистов была устроена стрельба в Махачкале и Дербенте. В ходе трагических событий погибли 20 полицейских, еще десятки человек получили ранения. В ходе операции по нейтрализации террористов пятеро боевиков были убиты.

Как передает Shot со ссылкой на источники, спустя двое суток, в Махачкале, по предварительным данным, вновь стрельба. Сообщается, что сотрудникам ППС показалась подозрительной автомашина Лада Приора, в салоне которой сидели одетые во все черное люди. На требование полицейских показать документы, неизвестные стали стрелять.

«План „Перехват“ введен в Махачкале. Разыскиваются двое вооруженных людей, открывших огонь по полиции. В городе общий сбор сотрудников МВД», — приводится в публикации.

О погибших и пострадавших в ходе перестрелки не сообщается. Ведется розыск стрелков.