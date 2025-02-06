SHOT: в Приморско-Ахтарске после атаки дронов ВСУ загорелся аэродром

В городе Приморско-Ахтарск, расположенном в Краснодарском крае, произошла атака с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом передает телеграм-канал SHOT. В результате падения обломков возникло возгорание в районе местного аэродрома.

Сведения о пострадавших пока не предоставлены. Официальные представители власти не дали комментариев по поводу случившегося.

«ВСУ попытались атаковать беспилотниками город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае… В результате падения обломков в одном из районов в стороне местного аэродрома началось возгорание», — говорится в публикации авторов канала.

Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

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