SHOT: ВСУ атакуют Ильский НПЗ на Кубани, работает ПВО
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Украинские военные попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в станице Северской Краснодарского края с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом передает SHOT, ссылаясь на информацию от местных жителей.
По словам жителей станицы Северской, примерно в час ночи они услышали несколько мощных взрывов. Обломки беспилотного летательного аппарата упали неподалеку от местного нефтеперерабатывающего завода.
На место происшествия прибыли экстренные службы. Пока нет информации от официальных источников о том, что произошло.
Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Ранее украинский пленный рассказал, как ВСУ подрывали многоэтажки в Курахово.