Shot: ВСУ атакуют Курчатов и Курск, работает ПВО

В настоящее время в небе над российскими городами Курск и его спутнике Курчатове, где расположена Курская АЭС, слышны звуки взрывов. Об этом передает Shot со ссылкой на местных жителей.

В Курской области перед этим объявлялась ракетная опасность. Сейчас активно работают боевые расчеты противоракетной обороны, известно о сбитых нескольких воздушных целях. Атака ВСУ началась примерно в 4 часа ночи.

«Как рассказали местные жители, первый раз „крепко грохнуло“ около 4 ночи — в одном из районов в домах затряслись стëкла, а у машин во дворе сработала сигнализация. Затем было слышно ещë несколько мощных взрывов с интервалом в 1-2 минуты», — прводится в публикации.

В Курчатове и Курске сейчас включили тревожную сирену. Информации о последствиях на земле и пострадавших пока не поступало.