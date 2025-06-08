SHOT: ВСУ пытались атаковать Москву сразу с трех направлений

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об очередном сбитом вражеском дроне за минувшую ночь. Таким образом, общее число атаковавших Московский регион БПЛА ВСУ стало девять.

В настоящее время на месте падения обломков дрона работают экстренные службы, обошлось без пострадавших, уточнил мэр.

«Сбито еще два беспилотника, атаковавших Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем аккаунте в соцсетях.

По данным SHOT, Вооружённые силы Украины предприняли попытку атаковать Москву с трёх направлений. Беспилотные летательные аппараты противника были сбиты в районах Домодедово, Наро-Фоминска и Звенигорода (видеоматериалы прилагаются). О пострадавших не сообщается.

Предварительно, Москву атаковали вражеские дроны типа UJ-22 Airborne с дальностью полета до 800 км.

Ограничения, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в аэропортах Внуково, Домодедово и Калуге, были отменены.