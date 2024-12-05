SHOT: задержан маньяк, который нападал на людей в Сарове и накануне отрезал голову соцработнице

В Сарове задержали маньяка, который совершал нападения на людей. Это оказался 29-летний житель города. Во время обысков в его квартире были найдены окровавленные вещи. В настоящее время следователи из Нижегородской области проверяют его на связь с другими нераскрытыми убийствами, анализируя методы и стиль преступлений, сообщил SHOT.

Вчера преступник пробрался в дом к 77-летней социальной работнице и 78-летнему мужчине с инвалидностью, убив обоих, а женщине он отрезал голову. По предварительным данным, подозреваемый пытался вернуться на место преступления, но на этом пути его задержали полицейские.

Жители Сарова находятся в состоянии паники, местные жители боятся выходить на улицы, не отпускают детей в школу, а мужчины собираются в группы, чтобы самостоятельно поймать убийцу. Сообщается, что за последние несколько дней в городе произошло несколько нападений, жертвам удалось сбежать.

По словам местных жителей, вчера агрессивный человек напал на девушку у школьной тропинки, схватив ее за рюкзак и повалив на землю. Она закричала, чем испугала нападавшего. Также подросток забежал в автобус, прося закрыть двери, так как за ним гонится мужчина с ножом. Проверяется, имеет ли задержанный отношение к этим инцидентам.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе задержали мужчину, который ходил по улице с ножом.