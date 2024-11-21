В Кузбассе задержали мужчину, который ходил по улице с ножом

В пресс-службе регионального управления Росгвардии рассказали о задержании в Междуреченске мужчины, который ранил женщину, а потом ходил по улице с ножом, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Росгвардейцы получили сообщение о том, что в одной из квартир совершаются противоправные действия. По указанному адресу обнаружили женщину с ножевым ранением. Ее экстренно доставили в больницу. Сотрудниками было предварительно установлено, что к женщине пришел гость. Между ними возник конфликт.

Мужчину оперативно задержали на улице города. В управлении Росгвардии отметили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Задержанного передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях распространили неправдивую информацию о маньяке с ножом, разгуливающем по Кизелу.