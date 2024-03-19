Shot: жители Воронежа сообщают об атаке на город беспилотника ВСУ

Как передает Shot, в Воронеже местные жители делятся информацией о звуках взрывов в небе над городом.

Согласно предварительным данным, средствами ПВО в воздухе выявлен и сбит летевший атаковать Воронеж беспилотник. Есть ли повреждения на земле и пострадавшие пока не известно.

«Около двух часов назад в регионе был объявлен режим опасности БПЛА. Сейчас информация уточняется», — приводится в публикации.

К настоящему времени информации от официальных источников не поступало.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе отработала система противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, в небе были сбиты два вражеских беспилотника.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.