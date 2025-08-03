Схроны в Подмосковье: раскрыты новые подробности о подготовке к теракту в «Крокусе»

Новые подробности раскрылись в деле о теракте в «Крокус Сити Холле». Согласно материалам следствия, к которому получило доступ РИА Новости, организаторы преступления создали целую сеть тайников с оружием в трех российских городах.

С июня 2023 года по март 2024 года обвиняемые использовали для хранения боеприпасов и взрывчатки семь жилых помещений: четыре квартиры в Каспийске (Дагестан), две в Екатеринбурге и одну в поселке Путилково Красногорского района Подмосковья. При этом следователи признают, что обнаружить удалось не все схроны.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошедший 22 марта 2024 года, унес жизни более 130 человек. Большинство погибли при пожаре, который устроили стрелки. Сотни людей также пострадали. Преступление стало одной из самых страшных трагедий в современной истории России.

В рамках уголовного дела были задержаны 11 подозреваемых, включая четверых непосредственных участников нападения.

Ранее стало известно, как живет молодой герой «Крокуса» после теракта.