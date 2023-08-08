Штаты готовы объявить о новом транше вооружений на Украину

Ближе к концу текущей недели в США могут объявить о новом военном транше на Украину. Об этом сообщает ТАСС 8 августа, ссылаясь на слова Мэтью Миллера.

По словам Миллера, США как продолжали снабжать Киев оружием, так и продолжат это делать, в том числе и передавать новую артиллерию и другое вооружение.

Миллер резюмировал, что вскоре, а точнее – в конце текущей недели – Штаты объявят о доппомощи Киеву. При этом пока не объявлялось, будет ли поставляться комплект ATACMS.