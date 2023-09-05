Штаты объявили о новых испытаниях ракеты Minuteman III

Ночью на среду, 6 сентября, Штаты будут проводить новые тестовые испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Ничего экстраординарного в этом нет, характер мероприятия штатный, заверил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Об этом 5 сентября сообщает РИА Новости. Планируется, что пуск ракеты состоится с базы Ванденберг, что располагается в Калифорнии. Время запуска – 23:47 (по Москве это будет уже 9:47 утра) и продлится шесть часов.

Цель данного мероприятия – продемонстрировать ядерные силы Америки и нацсилы ядерного сдерживания. Райдер отдельно добавил, что Пентагон уведомлял об испытаниях Москву.