Шторм в Крыму стал самым мощным за всю историю полуострова

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал обрушившийся шторм на Крым самым мощным за всю историю полуострова. В интервью РИА Новости он отметил, что подобная буря была в 1854 году. Тогда в результате природной стихии затонули корабли европейской коалиции во время Крымской войны.

«Там действительно был сильнейший шторм, но у нас тогда не было наблюдений», – заметил Вильфанд.

В воскресенье, 26 ноября, на Крым и Севастополь обрушился сильнейший ураган. В разных городах полуострова фиксировались отключения электричества. Были повалены деревья и оборваны провода. В Евпатории из-за шторма море вышло из берегов – в соцсетях появилось видео, на котором видно, как вода накрыла шоссе.

Причиной разгула стихии на юге России стал средиземноморский циклон, который принес с собой ливни и ветер ураганной силы со скоростью до 40 метров в секунду. Синоптики предупреждали, что высота волн на побережье может достигать 8 метров.

В Севастополе был затоплен морской Аквариум-музей, в результате чего порядка 800 тропических животных погибли.