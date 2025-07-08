Венгрия пережила ураган: 366 тыс. домохозяйств остались без света

В Венгрии сильный шторм вызвал массовые отключения электроэнергии, затронувшие десятки тысяч жителей по всей стране. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям при Министерстве внутренних дел, ночь на 8 июля ознаменовалась самым масштабным сбоем в электроснабжении за последние 30 лет.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в социальных сетях о серьезном ущербе, нанесенном ночным штормом. Он отметил, что изначально без света остались 366 тыс. домохозяйств, но к утру усилиями энергетических компаний это число удалось снизить до 50 тыс. и работы по восстановлению продолжаются.

В Министерстве внутренних дел Венгрии также сообщили, что непогода привела к падению деревьев, повреждению крыш жилых и коммерческих зданий, а также разрушению рекламных конструкций.

Наиболее пострадавшими оказались северные регионы, окрестности озера Балатон и равнина к востоку от реки Дунай. Сообщается, что утром 8 июля продолжались работы по расчистке дорог и железнодорожных путей. Информация о пострадавших на момент публикации отсутствовала.

Ранее сообщалось, что число погибших из-за наводнений в Техасе увеличилось до 104 человек.