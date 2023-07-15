Штормовое предупреждение на фоне смерчей объявили в Сочи

Региональное главное управление МЧС России Объявило штормовое предупреждение в Сочи в связи с вероятными смерчами сегодня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что опасность прогнозируется в районе участка Магри-Веселое.

Ранее о сильных ливнях жителей и гостей города уже проинформировали местные власти.

Отмечается, что городские и коммунальные службы Сочи подготовлены на случай шторма. Также просят отдыхающих находиться дальше от моря.