Штормовое предупреждение на фоне смерчей объявили в Сочи
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Региональное главное управление МЧС России Объявило штормовое предупреждение в Сочи в связи с вероятными смерчами сегодня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что опасность прогнозируется в районе участка Магри-Веселое.
Ранее о сильных ливнях жителей и гостей города уже проинформировали местные власти.
Отмечается, что городские и коммунальные службы Сочи подготовлены на случай шторма. Также просят отдыхающих находиться дальше от моря.