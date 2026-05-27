Схватил ребенка за волосы на улице: в Алтайском крае прокуратура и полиция начали проверку после резонансного видео
В городе Камень-на-Оби Алтайского края разгорелся скандал после того, как в социальных сетях разошлось видео, на котором взрослый мужчина применяет физическую силу к девочке. Как сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, на кадрах видно, что горожанин схватил ребенка за волосы, передает РИА Новости.
По ее словам, именно эта запись стала основанием для начала прокурорской проверки. Параллельно инцидентом заинтересовались и сотрудники полиции, которые также подключились к разбирательству.