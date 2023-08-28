«Схватил топор и выбежал на улицу»: упавший украинский беспилотник напугал жителей подмосковной деревни
Фото: [©РИА Новости]
Части беспилотника, который сбили в Люберцах, возможно упали в деревне Русавкино-Романово в Балашихе, где живет главный редактор «Подмосковье сегодня» Илья Попов.
«В начале пятого утра нас разбудило сначала какое-то жуткое и громкое жужжание, потом вспышка прямо над крышей и мощный взрыв, от которого затряслись все стены в доме. Сейчас с соседями отсматривали кадры с видеокамер и ощущение, что на одном из участков был еще один небольшой взрыв», - рассказал Попов.
Один из соседей главного редактора «Подмосковье сегодня» отметил, что части беспилотника, предположительно, упали на его участок.
«Был хлопок, а потом, как будто удар по машине, сработала сигнализация. С схватился за топор и выбежал на улицу. Думал по машине ударили», - прокомментировал мужчина.
На кадрах, действительно, видно, как через несколько секунд после основного взрыва что-то взрывается в одном из садов Русавкино-Романово и от этого срабатывает сигнализация авто. Жители вызвали экстренные службы.