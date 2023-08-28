«Схватил топор и выбежал на улицу»: упавший украинский беспилотник напугал жителей подмосковной деревни

«В начале пятого утра нас разбудило сначала какое-то жуткое и громкое жужжание, потом вспышка прямо над крышей и мощный взрыв, от которого затряслись все стены в доме. Сейчас с соседями отсматривали кадры с видеокамер и ощущение, что на одном из участков был еще один небольшой взрыв», - рассказал Попов.