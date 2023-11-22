Швейцария передаст Германии танки без права использовать их на Украине

Танки вернутся к производителю – компании Rheinmetall Landsysteme.

Германия заверила, что боевые машины не будут использоваться на Украине. Это было главным условием швейцарской стороны. Решение о передаче затягивалось из-за противодействия консервативных политиков, озабоченных вопросами нейтралитета Швейцарии.

Военные запасы Германии истощились из-за отправки танков на Украину. Швейцарские танки, выпущенные еще в 1980-х годах, могут послужить источником запчастей.