Швейцария передаст Германии танки без права использовать их на Украине
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Швейцария одобрила передачу Германии 25 списанных танков Leopard 2, удовлетворив просьбы министра обороны ФРГ Бориса Писториуса и министра экономики Роберта Хабека, сообщает Der Spiegel.
Танки вернутся к производителю – компании Rheinmetall Landsysteme.
Германия заверила, что боевые машины не будут использоваться на Украине. Это было главным условием швейцарской стороны. Решение о передаче затягивалось из-за противодействия консервативных политиков, озабоченных вопросами нейтралитета Швейцарии.
Военные запасы Германии истощились из-за отправки танков на Украину. Швейцарские танки, выпущенные еще в 1980-х годах, могут послужить источником запчастей.